Die Identität der toten Frau, die am 14. Dezember in der Staubörnchenstraße gefunden wurde, steht noch nicht fest. Das teilte die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage mit. Die Ermittlungen liefen aber weiterhin auf Hochtouren, die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet. „Im Moment befinden sich noch viele Dinge in der Analyse“, berichtete Polizeisprecher Bernhard Erfort. Das Landeskriminalamt untersuche beispielsweise die Kleidung und die Gegenstände, die die Frau bei sich trug, auf Spuren.

Die Frau ist laut Polizei zwischen 35 und 50 Jahre alt, 1,66 Meter groß und 63 Kilogramm schwer. Die Frau hat braune Augen und dunkelbraunes, lockiges, schulterlanges Haar. Wer Hinweise zu der Frau geben kann, erreicht die Polizei unter Telefon 0631/369-2620.