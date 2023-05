Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Königsgewändern haben sie sich in den vergangenen Jahren auf den Weg gemacht. Als Sternsinger verkleidet, haben Jugendliche Familien und Alleinstehenden den Segen des neugeborenen Kindes in die Häuser gebracht. In diesem Jahr bringen die Sternsinger den Segen auf anderen Wegen.

Die aktuelle Situation, in der Kontakte gemieden werden sollen, hat die Sternsinger umdenken lassen. Nicht verzichten wollen die Jungen und Mädchen der drei Stadtpfarreien Heilig Geist, Heiliger