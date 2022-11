Pandemiebedingt hat das Team des Tierheims in den vergangenen Jahren auf mehrere der dort sonst üblichen Feste und Zusammenkünfte verzichtet. Anne Knauber, Leiterin der Einrichtung auf dem Einsiedlerhof: „Und auch jetzt standen wir wieder vor der Entscheidung, ob unsere Tierweihnacht wie gewohnt stattfinden kann. Und diese Entscheidung musste frühzeitig fallen, denn eine solche Veranstaltung lässt sich nicht kurzfristig ansetzen.“ Unter Abwägung verschiedenster Aspekte habe sich das Tierheim-Team dazu entschlossen, „ein solches Zusammensein unter Minimierung aller Risiken zu ermöglichen – wenn auch unter etwas anderen Bedingungen“.

Am Samstag, 19. November, soll von 14.30 bis 18.30 Uhr auf dem Gelände des Tierheims der erste Lichterzauber stattfinden. Knauber: „Das soll nur im Freien geschehen und auch der sonstige Rahmen wird sich von unserer gewohnten Tierweihnacht unterscheiden.“ Angeboten werden Kaffee und Kuchen, einige kalte Getränke sowie „Wundertüten für Vierbeiner“. Ein Flohmarkt wird ebenso geöffnet sein. „Als Höhepunkt wird unser Tierheim in einem Lichtermeer erstrahlen. Das Kerzenlicht wird bei anbrechender Dunkelheit eine besinnliche Stimmung verbreiten“, kündigt Knauber an: „Der Lichterzauber soll in diesen schwierigen Zeiten ein Zeichen der Hoffnung für Mensch und Tier setzen.“