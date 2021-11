„Wie soll Kaiserslautern im Jahr 2040 aussehen, wie im Jahr 2050, und wie wollen wir das erreichen? Um den Weg dahin aufzuzeigen, müssen wir das Kaiserslautern von heute unter die Lupe nehmen“, skizzierte Oberbürgermeister Klaus Weichel die wesentlichen Fragen zur Erstellung des neuen Integrierten Nachhaltigen Stadtentwicklungskonzepts (INSEK) der Stadt Kaiserslautern.

Den ganzen Tag lang referierten am Mittwoch Experten vor Fachpublikum zu den Themen Digitalisierung, Mobilität, Städtebau und Energie. In dem Konzept sollen fachübergreifende Strategien und Leitlinien für die Entwicklung der Stadt formuliert oder weiterentwickelt werden. Das fertige Konzept soll als zentrales Steuerungsinstrument für die mittel- bis langfristige Gesamtentwicklung der Stadt Kaiserslautern dienen. In verschiedenen Formaten – Informationsveranstaltungen, Workshops, Online-Formate – sollen auch die Anliegen, Interessen und Anregungen der Einwohner eingebracht werden.