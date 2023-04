Die 28. Ausgabe der traditionsreichen Kammgarn International Jazzfestivals ist eröffnet. Den überaus eleganten Startschuss dazu gab im Kasino des Kulturzentrums der Italiener Mario Biondi.

Mit seiner dunklen, sonoren Stimme schmeichelte er sich ins Ohr des begeisterten Publikums. Mächtigen Drive entfaltete der 52-jährige Sänger mit seiner sechsköpfigen Combo vor ausverkauftem Haus. Von der swingenden Ballade über den treibenden Latin-Titel bis zum Klassiker wie „Cantaloupe Island“ reichte die Bandbreite.

Am Freitagabend gibt sich die US-Sängerin Lizz Wright auf der großen Bühne die Ehre, gefolgt vom Trio des Altmeisters Dieter Ilg und der jungen, kreativen Münchner Band Fazer. Am Samstag gastiert das Electronica-Duo Grandbrothers mit seiner hypnotischen Musik im Kasino, danach beenden das Eva Kleese Quartett sowie das junge Luxemburger Klaviertrio Dock in Absolute die Festivalausgabe.

Für beide Abende gibt es noch Karten im Vorverkauf beziehungsweise an der Abendkasse. faro