Die Christuskirchengemeinde und die Diakonie Pfalz startet am Sonntag, 5. September, mit einem neuen Angebot im Grübentälchen. Im Vordergrund der Aktion „Sonntag ma(h)l anders“ steht das zwanglose Beisammensitzen bei kostenfreiem Essen und Trinken.

Die Gemeinschaft, der Austausch und das Miteinander von Menschen unterschiedlichen Alters, Herkunft und sozialer Zugehörigkeit stehen im Vordergrund. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird das erste „Sonntagsma(h)l“ als Grillfest auf dem Außengelände der Christuskirche (Am Heiligenhäuschen 11) gestaltet.

Um 11 Uhr beginnt der Gottesdienst zum „Tag der Schöpfung“; der Besuch des Gottesdienstes ist nicht verpflichtend für die anschließende Teilnahme am Grillfest, das ab 12 Uhr stattfindet.

Außerdem können die Besucher eine kostenlose Kunstausstellung von Siglinde Gramoll in der Kirche begutachten. Deren Bilder thematisieren die biologische Vielfalt und lenken den Blick auf die kleinen Lebewesen, die mit den Veränderungen ihrer Lebensräume durch menschliche Aktivitäten umgehen müssen.

Dies kann auch Aufbruch bedeuten, und den Insekten – in den Werken ganz groß dargestellt – kann eine besondere Bedeutung dabei zukommen. Intensive, klare Farben unterstreichen die Dynamik der Bewegungen und verdeutlichen damit die Kraft der Schöpfung.

Bis Sonntag, 29. August, können sich Interessierte im Pfarramt 2 anmelden, entweder per Telefon unter 0631/42584 oder per E-Mail an pfarramt.kl.christuskirche.2@evkirchepfalz.de. Die Veranstalter bitten die Corona-Maßnahmen zu beachten und eine Maske mitzubringen.