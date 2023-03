Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Die Lösung für (fast) alles, was diesen Winter nervt“, will Nils Westrich gefunden haben. Er hat zusammen mit Nina Herzog das Start-up Future Weeks gegründet – ein dreiwöchiges „Action Learing Programm“ für Unternehmen. Die Idee: „Mitarbeiter sollen für Nachhaltigkeitsthemen aktiviert werden – denn auf allen Ebenen sitzen wichtige Entscheidungsträger“, so Westrich.

Im vergangenen Jahr hat Westrich als Mitgründer von Mondo – einer App, die nachhaltiges Verhalten im privaten Bereich anstoßen will –