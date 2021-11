Am Samstag, 13. November, starten die Bogenschützen in die neue Oberliga-Runde. Auch wenn das Feld von ursprünglich acht auf lediglich sechs Mannschaften verkleinert wurde, dürfen spannende Wettkämpfe erwartet werden.

Immerhin treffen sich alle sechs Mannschaften an insgesamt vier Wettkampfterminen am jeweiligen Austragungsort und lassen ihre Pfeile wie gehabt in Präsenzvergleichen fliegen. In den Ligen unterhalb der Oberliga, wird die Runde diese Saison lediglich über Fernkämpfe bestritten. Hier schießen die Mannschaften zuhause und melden ihr Ergebnis an den jeweiligen Rundenleiter.

Mit dabei in der Oberliga sind der SV Bruchmühlbach, der SV Schopp, der SV Ramsen, der SSV Hatzenbühl, der ESV Landau sowie der SC Mommenheim. Die Runde startet am Samstag, 13. November, 14 Uhr, mit dem Auftaktmatch in der Halle in Miesau. „Wir freuen uns total auf die Liga und hoffen auf einen guten Start“, ist bei Michael Zahm, Mannschaftsführer des SV Bruchmühlbach, des ersten Gastgebers, die Begeisterung auf das Zurück in ein Stück sportliche Normalität riesig. Anfang Dezember und Anfang Januar folgen die Vergleiche zwei und drei. Die vierte und letzte Rundenpartie findet im Februar 2022 statt.