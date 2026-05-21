Das Polizeipräsidium Westpfalz macht am Samstag, 30. Mai, von 9 bis 14 Uhr eine kostenlose Wiege-Aktion für Wohnanhänger und Wohnmobile. Ort ist der Parkplatz „Schweinsdell“ an der Autobahnanschlussstelle Kaiserslautern-Ost. Ziel ist es, über zulässige Beladung und rechtliche Vorgaben aufzuklären. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Vor Ort informieren Verkehrsexperten demnach über zulässiges Gesamtgewicht, erforderliche Führerscheine, die Bedeutung der Stützlast sowie die richtige Sicherung von Gepäck und Ausrüstung. Festgestellte Überladungen werden im Rahmen der Aktion nicht geahndet; stattdessen erhalten Teilnehmende Hinweise für eine regelkonforme Beladung. Mitzubringen sind der Fahrzeugschein des Zugfahrzeugs sowie des Anhängers oder Wohnmobils und der Führerschein.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; die Teilnahme ist kostenfrei. Zielgruppe sind Halterinnen und Halter von Wohnanhängern oder Wohnmobilen, die ihre Fahrzeugbeladung prüfen und sich über Vorschriften informieren möchten.