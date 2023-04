Kann man dem Start des Kammgarn International Jazz Festival Konkurrenz machen? Und den Start einer neuen Kaiserslauterer Konzertreihe mit dem Start des Jazzfestivals zusammenlegen? Ja, man kann. Denn das Glockencafé platzte schier aus allen Nähten, als die Formation aus bekannten Musikern und Newcomern inklusive diverser Special Guests am Donnerstagabend loslegte.

Konkurrenz übrigens, belebt ja bekanntermaßen das Geschäft. Und ist also meist eine gute Sache. Gut und stimmungsvoll war auch das, was die bunte Truppe bei ihrem Debüt da an Programm aus Soul, Blues oder Jazz zu bieten hatte.

Bekannte Nummern wie „Mustang Sally“, „Killing Me Softly“ oder „Sunny“ kamen unkonventionell und einfallsreich rüber. Aufgepeppt und scharf gemacht durch streckenweise wilde und schön schräge Soli von Philipp Huchzermeier an den Tasten und akzentuierter Arbeit des jungen Gitarristen Yannik Engel. Christoph Jung am Schlagzeug und Jörg Kirsch am Bass zeigten sich als Garanten für solide und professionelle Rhythmusarbeit.

Gelungener Auftakt

Die Sängerin Eve Caputula erwies sich nach kurzer Anlaufzeit als talentierte und recht sichere Sängerin. Mit einer Stimme, die – wenn sie warm ist – trägt und berührt. Und wenn sich alle zusammenfinden, entwickelt die Musik der neuen Formation Wucht und Dichte. Als Special Guest war neben der Sängerin Sabine Massing etwa auch Fred Birt aus Kalifornien auf der Bühne. Ein Mann, dessen starkes Posaunenspiel wunderbar zu so mancher Jazzbluesnummer passte und das ein Gewinn für das musikalische Gesamtbild war.

Das Publikum war den Musikerinnen und Musikern auf der Bühne sichtlich zugetan, was der Atmosphäre im Lokal einen intimen Touch verlieh. Aber so ein bisschen Wir-Gefühl gehört ja generell zur Lauterer Szene. Jedenfalls ist der Start der neuen Reihe mehr als gelungen und auf weitere Ausgaben kann man sich nur freuen.

Info

Die Reihe „Glock ’n’ Soul“ läuft ab jetzt jeden dritten Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr im Glockencafé.