Am Gelterswoog in Hohenecken ist seit Donnerstag wieder Badebetrieb. Das hat Betreiberin Viktoria Butenko auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. „Wir haben geöffnet, wir dürfen zeitgleich 1000 Besucher einlassen, alles wird wie im Vorjahr laufen“, sagte die Pächterin des Badesees. Geöffnet ist täglich von 10 bis 20 Uhr, bei gutem Wetter am Wochenende auch bis 21 Uhr, so Butenko. Die Eintrittspreise seien nicht erhöht worden. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder 3 Euro, für Kinder bis zum Alter von sech Jahren ist der Eintritt frei. Beigeordneter Peter Kiefer hatte gegenüber der RHEINPFALZ erklärt, die Betreiberin müsse auf ihrer Homepage im Internet bekannt geben, wenn sie witterungsbedingt das Starndbad nicht öffne. Butenko kündigte an, die Homepage werde gerade neu gestaltet. Sie betonte, nur öffnen zu wollen, wenn die Temperaturen tagsüber bei Minimum 22 Grad liegen. Für das Baden am Gelterswoog ist kein Schnelltest erforderlich, auch eine Anmeldung wird nicht verlangt.