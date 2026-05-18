Die Pfälzische Musikgesellschaft bot am Sonntag im SWR-Studio jungen Musikern die Gelegenheit, sich unter dem Motto „Stars von morgen“ einem heimischen Publikum vorzustellen.

Nach der Begrüßung durch Peter Arnold, den Vorsitzenden der Pfälzischen Musikgesellschaft, fesselte die erst 12-jährige Lisa Lin Zijing, die auch einen Preis für Mathematik gewonnen hat, mit dem Allegro aus der ersten Sonate op. 2 von Ludwig van Beethoven die Besucher im SWR-Studio durch ihr schnell perlendes Spiel voll kristalliner Klarheit, aber auch Momente des Innehaltens und die Reife und Reflektiertheit ihrer Gestaltung. Wie eine tönend bewegte Geschichte interpretierte sie auch die „Kinderszenen“ von Robert Schumann. Subtile Ausdrucksnuancen prägten „Von fremden Ländern und Menschen“; eine forsch-frohgemute Aufbruchstimmung charakterisierte die „Curiose Geschichte“ und den „Hasche-Mann“. In absolut sicheren Tempi und immer neuen Ausdrucksnuancen, die die abrupten Stimmungswechsel reflektierten, spielte sie das Thema „Julia als Mädchen“ aus Sergej Prokofjews Ballett „Romeo und Julia“.

Eine Überraschung war der junge Sopran Elias Engels, der zusammen mit Maikel Gerasimov am Klavier die berühmte Händel-Arie „Lascia ch’io pianga“ vortrug. In schöner Formgebung gestaltete Elias Engels zur verhaltenen Begleitung von Maikel Gerasimow diese zutiefst anrührende Arie. Beim folgenden „Ave Maria“ von Franz Schubert dominierte allerdings das Klavier zu stark.

Harmonisches Duo

Ein wunderbar miteinander harmonierendes Duo sind Cellistin Fritzi Lin Neumann und Klarinettistin Sofia Muzzalupo. In ihrer Interpretation von Leonard Bernsteins „Variations on octatonic scale“ konnten sie die ganze Bandbreite ihres technischen und gestalterischen Könnens unter Beweis stellen. Eine elegische Weise in dunklen Farben durchzuckten immer wieder grelle Blitze, hektische Einwürfe prägten diese abrupt wechselnden Ausdruckswelten. Folkloristische Akzente kamen durch Pizzicati des Cellos zu einem markanten, dunklen Klarinettenthema ins Spiel, das Cello klang hier wie rassige Gitarrenakkorde; auch Kastagnetten steuerten ein exotisches Kolorit bei. In „Die Lichtung“ von Dorothea Hofmann nahm das Klarinettenthema einen tänzerischen Charakter an, seine Melodie wurde hell und gleißend im souveränen Spiel von Sofia Muzzalupo. Der „Pregon de Danza“ von Georgina Sanchez war ein langsames Volkslied mit wiegendem Rhythmus und innig-warmem Ausdruck, sehr lebhaft gespielt und klangschön intoniert von Sofia Muzzalupo.

Perlend-ätherisches Spiel

Eine frappierende Gestaltungstiefe bewies auch die junge Harfenistin Charlotte Bayer in der „Valse“ von Francois-Joseph Naderman, einem Werk an der Schwelle zwischen Empfindsamkeit und Romantik. „Dieses Werk habe ich mit meiner Lehrerin zusammen ausgesucht, ebenso wie die anderen Stücke“, bestätigte die junge Musikerin, die sichtlich nervös war, auf Peter Arnolds Frage. „Nervosität gehört zum Geschäft“, beruhigte dieser sie. Der Walzer zeichnete sich durch das perlend-ätherische Spiel von Charlotte Bayer aus, während sie im „Hindu Lullaby“ von Phyllis Schlomovitz nach einleitenden Glissandi aus einer impressionistischen Klangwelt eine Melodie wie Klangtropfen hervortreten ließ. Das Werk klang in zartesten Klangtupfern aus, spontaner Applaus belohnte diese überaus reife Gestaltung. Impressionistische Lautmalerei à la Debussy war „The Little Fountain“ von Samuel O. Pratt, zart verhalten trat ein Thema hervor und war zugleich unglaublich präsent.

Die beiden Geiger Judith Schweizer und Kenta Nishino überzeugten mit ihren Interpretationen eines Duos von Luigi Boccherini, der Barcarole aus Darius Milhauds Sonatine op. 221 und der Sonate für zwei Violinen des Geigenvirtuosen Eugène Ysaye. Subtile Akzente und eine absolut stilsichere Gestaltungskraft zeichneten das Spiel der beiden Musiker aus, die minutiös aufeinander reagierten. In feinsten Schattierungen entfalteten sie Klanggeflechte von durchscheinender Klarheit, die in ihrer atmosphärischen Dichte zutiefst berührten.