Unter dem Titel „Stars von morgen“ gibt es am Sonntag, 15. Mai, um 17 Uhr, ein Konzert in der Fruchthalle, bei dem sich aktuelle städtische Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ präsentieren.

Das Förderprojekt organisiert die Pfälzische Musikgesellschaft mit Unterstützung des Kulturreferats der Stadt Kaiserslautern. Fast alle der jungen Musikerinnen und Musiker haben beim diesjährigen Landeswettbewerb einen ersten Platz erspielt und bereiten sich aktuell auf den Bundeswettbewerb vor, teilt Peter Arnold von der Pfälzischen Musikgesellschaft mit.

Ein angehender Musikstudent

Im Konzert werden Violine, Viola, Kontrabass, Klavier aber auch Horn, Trompete und Perkussion zu hören sein. Zu den Mitwirkenden gehört unter anderem der Violinist Noah Reimer, der in Kürze ein Vollstipendium für den Studiengang Violin Performance in Nebraska, USA, antreten wird, teilt Arnold mit. Auch werde der erst 16-jährige Pianist Oscar Paz-Suaznabar auftreten, der Arnold zufolge schon in der New Yorker Carnegie Hall konzertierte.

Um Kartenreservierungen unter 0631-78329 oder h.fouquet.arnold@gmail.com wird gebeten. rhp