Welche Gebiete in Kaiserslautern sind von außergewöhnlichen Regenereignissen besonders stark betroffen? Diese zeigen Starkregenkarten, die die Stadtentwässerung in Auftrag gegeben hat. Diese sollen nun veröffentlicht werden – allerdings in deutlich abgespeckter Version.

Mit dem Klimaanpassungskonzept (KLAK) hat sich Kaiserslautern 2019 verpflichtet, mit verschiedenen Maßnahmen Vorsorge gegen Hitze- und Starkregenschäden zu betreiben. Dazu gehört