Starker Wind hat am Dienstagnachmittag dafür gesorgt, dass umstürzende Bäume Stromleitungen in der früheren Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd beschädigt haben. Die Folge war gegen 15.18 Uhr eine Störung im 20-Kilovolt-Netz, teilen die Pfalzwerke mit. Betroffen waren Teile von Linden und Krickenbach, die bis zu einer Stunde und 19 Minuten unversorgt blieben, sowie Teile von Stelzenberg, Trippstadt, Schopp und Langensohl, die bis zu 59 Minuten vom Netz gingen. Die Stromversorgung ist inzwischen wieder hergestellt, so die Pfalzwerke.