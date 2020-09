Ein aufmerksamer Ladenbesucher hat am Montagnachmittag einen Mann in einem Geschäft in der Zollamtstraße bei einem Diebstahl beobachtet. Der 41-jährige Zeuge hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Beschuldigte hatte sich eine Flasche Wodka in den Hosenbund gesteckt und wollte das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurde noch ein Teppichmesser gefunden, so die Polizei. Da die Identität des Mannes vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, nahmen die Beamten ihn mit zur Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 2,38 Promille. Nach Feststellung und Aufnahme seiner Personalien konnte er wieder gehen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl ermittelt.