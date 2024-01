Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Starbugs Comedy sind seit Jahren international erfolgreich. Von New York bis Tokio haben sich die drei Comedians mit einer einzigartigen Mischung aus Tanz, Akrobatik und Comedy in die Herzen des Publikums gespielt und unzählige Preise eingeheimst. Doch kamen die drei Jungs Fäbu, Silu und Tinu aus dem Berner Seeland mit ihrem fulminanten Spektakel auch in der Kammgarn an?

Behauptet da jemand, die Schweizer hätten keinen Humor? Mitnichten! Schweizer Humor (und Kunst) ist die Kunst der diskreten Absurdität, kultivierter Boshaftigkeit, messerscharfer Mentalitätskunde