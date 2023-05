Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Daniel Hope kommt nach Kaiserslautern. Der international gefeierte Geiger ist am Donnerstag, 21. Oktober, 20 Uhr, in der Fruchthalle zu Gast. Am Flügel wird er von Jacques Ammon begleitet. Vor dem Konzert findet im Roten Salon eine Einführung statt.

Der von Publikum und Kritik gleichermaßen verehrte Violinvirtuose ist seit 30 Jahren als Solist auf den Bühnen der Welt zu erleben. Für seine inzwischen mehr als 25 Aufnahmen nahm er Auszeichnungen