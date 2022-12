Es geht voran mit dem Aufbau des Batteriezellwerks ACC auf dem Opel-Gelände. Ambitioniert geplant, liege man in der Zeit, verkündete der Chef des ACC-Konzerns aus Frankreich bei seinem Besuch in Kaiserslautern. Doch es gibt noch einige Herausforderungen zu meistern.

Im Hütschenhausener Ortsteil Spesbach ist der Kadaver eines Rotmilans gefunden worden. Der Körper des Tieres weist schwere Verletzungen auf. Wurde der streng geschützte Greifvogel abgeschossen? Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Gemeinde hat Anzeige erstattet und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Im November wurde entlang der Lauter am Engelshof gerodet: Vorbereitungen für den Bau eines Damms, der die Anwohner dort vor Überschwemmungen schützen soll. Die Arbeiten am Damm selbst werden in diesem Jahr aber nicht mehr beginnen.

Seit gut zwei Wochen dient das ehemalige Hotel Zepp als weitere Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge. Rund 25 Personen, zum allergrößten Teil Frauen und Kinder, haben das Haus inzwischen bezogen, maximal 60 fasst es insgesamt.

Seit Oktober ist Paul Jonathan Mohr der neue Förster des Forstreviers Kiefernkopf, das zum Forstamt Otterberg gehört. Damit ist der 30-Jährige Herr über eines der größten Reviere in der Pfalz. Sein Arbeitsplatz erstreckt sich von der Landesgrenze zum Saarland westlich von Bruchmühlbach-Miesau bis ans Lautertal, das sind knapp 25 Kilometer Luftlinie.