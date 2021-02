Bei einem Brand sind am Montagmorgen in Enkenbach-Alsenborn zwei Stallhasen verendet. Der „Hasenstall“ war in den frühen Morgenstunden aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen, berichtet die Polizei. Gegen 5.20 Uhr wurde das Feuer in der Straße Ludwigshohl entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Wie der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Enkenbach Alsenborn, Torsten Erlenbach, auf Anfrage mitteilte, handelte es sich bei dem „Hasenstall“ um einen direkt an der Hauswand befindlichen, flurartigen Anbau, in dem Hasenkästen untergebracht waren. Die Wehrleute hätten keine Probleme beim Löschen gehabt und konnten verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergreift. Die beiden Hasen konnten jedoch nicht gerettet werden. Zudem sei durch den Rauch ein Badezimmer in Mitleidenschaft gezogen worden und derzeit nicht nutzbar. Laut Polizei sind die Bewohner der betroffnen Wohnung anderweitig untergekommen. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.