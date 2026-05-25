Es brodelte gewaltig am Freitagabend in der Kammgarn, als gleich zwei heftige Bands der Neuen Deutschen Härte (NDH) im „Cotton Club“ des Hauses aufspielten.

Nichts für zarte Gemüter und empfindliche (Hör-)Nerven, aber für Fans des Genres zwei starke Erlebnisse. Den Einstieg in den harten Abend übernahm das Zwei-Personen-Projekt Maschinist. Frontmann/Sänger Stephan Rußler und Gitarrist Modschi bedienten sich dabei auch textlich härteren Stoffs, räsonierten (unter anderem) über Gewalt und Sex. Dabei kamen zwischen dichten Nebelschwaden auch schon mal Sprengstoff-Attrappen zum Einsatz, da flog zwischenzeitlich eine aufblasbare Puppe über die Köpfe des Publikums (passend zum Titel „Puppe“). Hier kombinierte man Musik, Text und Optik zu einer wirkungsvollen Gesamt-Aussage. Und das war noch nicht alles in Sachen Bühnenpräsenz.

Genau genommen waren es nämlich sogar drei Akteure auf der Bühne, denn am Schlagzeug saß noch der mannshohe Drummer-Roboter R.O.B. Der war zwar nicht wirklich an den treibenden Maschinist-Rhythmen beteiligt, beeindruckte aber durchgehend als visueller Show-Act mit seinen beweglichen rotglühenden Augen und dem breiten Gebiss (womit er ein wenig an die Film-Aliens in „Mars Attacks!“ erinnerte). Ein echter Hingucker.

Eine ordentliche Portion Humor

Trotz aller musikalischen und thematischen Härte bewies man aber auch eine ordentliche Portion Humor – etwa, wenn Rußler während eines Songs ein Schild mit der Aufschrift „Während des Auftritts nicht am Sänger lutschen“ um den Hals trug. Das tat freilich sowieso niemand; man zeigte sich eher belustigt, ging ansonsten kräftig mit, sang und tanzte während des gesamten Auftritts ausgiebig bis zum letzten Granit-Ton.

Dermaßen vorgeheizt hatte Stahlmann buchstäblich leichtes Spiel damit, die Stimmung im rappelvollen Club beizubehalten und sogar noch ein deutliches Stück weiter nach oben zu stemmen. Und das, obwohl der Auftritt in Kaiserslautern der letzte in ihrer aktuellen Tour war. Von Erschöpfung oder Müdigkeit war aber nicht das Geringste zu spüren. Unermüdlich kraftvoll und pointiert gingen Sänger Martin Soer, Gitarrist Mario Sobotka, Bassist Mathis „Terror“ Marks und Schlagzeuger Keylipp „K.“ Dallmann – übrigens ganz in der energetischen Spur ihrer Vorband – an diesem Abend immer nur in eine Richtung: rasant nach vorne und direkt ins immer mehr Begeisterung zeigende Publikum.

Kreatives Drum-Solo

Die mehr oder weniger NDH-üblichen Stahlmann-Themen in Stücken wie „Schwarz wie der Tod“ (aus ihrem aktuellen gleichnamigen Album) waren erwartbar so dunkel wie das Outfit der meisten Besucher an diesem Abend. Musikalisch ließ das Göttinger Quartett aber durchaus ein unverkennbares eigenes Profil erkennen. Die streckenweise ziemlich komplexen Rhythmen und manche geradezu melodischen Passagen – sofern es das Genre eben zulässt – zeigten, dass sich das mitunter schon als „ausgelutscht“ angesehene NDH-Genre immer noch deutlich weiterentwickeln kann. Dazu passte schließlich und insbesondere das kreative und eindrückliche Fünf-Minuten-Schlagzeug-Solo im lautstark geforderten langen Zugabenteil. Insgesamt: Ein recht harter Abend war’s, aber einer mit interessanten, hier und da die Wucht abfedernden Highlights in der Präsentation.