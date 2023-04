Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer seine Arbeiten sehen will, muss nicht weit gehen: Klaus Hartmanns Skulptur „Sprung“ findet sich auf dem ja bald wieder geöffneten Gartenschaugelände, und seine Arbeit „Move“ steht in der Ludwigstraße nahe des Rittersberggymnasiums. Beide handgeschmiedet aus bis zu sechs Millimeter dickem Cortenstahl. Der auch überregional bekannte Künstler, Kunstlehrer und Stahlbauschlosser hat die alte Olsbrücker Forster-Schmiede dieser Tage umgebaut und plant so einiges für 2021.

Auf das Thema Corona und Kunst angesprochen, platzt es schier aus ihm heraus: „Ich finde es stark überzogen, dass die Kultur jetzt wieder zum Rückzug gezwungen