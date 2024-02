Für die Aquakids war der Plub-Cup in Pirmasens ein voller Erfolg. Neben zahlreichen Medaillen gab es dort gleich auch noch neue Team-Kapitäne. Aquakids-Schwimmer Luis Suarez (Jahrgang 2008) konnte im Pirmasenser Plub so richtig zeigen, was in ihm steckt, schwamm von Sieg zu Sieg.

Besonders fulminant gestaltete er sein Rennen über die 100 Meter Schmetterling. Nach 1:02,37 Minuten stieg er siegreich aus dem Wasser und hatte sich mit dieser Zeit unter die zehn besten Schwimmer Deutschlands in seiner Altersklasse katapultiert.

Als Schlussschwimmer verhalf er zudem der Aquakids-Herrenstaffel (4x50 Meter) auf Rang zwei. Die Staffel mit Till Albert (Jahrgang 2007), Eneko (2008) und Hugo Cambeses (2006) sowie Luis Suarez lieferte einen neuen Vereinsrekord ab.

In Pirmasens gab es zudem für die Aquakids Robert J. Mallory (15), Mathilda Fett (15), Elia Makeev und Emma Götzinger (beide 14), Olivia Helou (13), Lena Wolfer und Leyla Makeev (beide 12), Andreas Weisert (11), Marie Geißert (10), Eneko und Hugo Cambeses weitere Medaillen. Insgesamt sprang in der Mannschaftswertung Platz fünf heraus.

Trainingsmoral gesichert

„Hervorragend“, werteten die Trainer Gerd Backhaus und Mirko Obradovic das Abschneiden ihres kleinen Schwimmclubs inmitten all der großen Vereine und sahen durch die Leistungen die Trainingsmoral gesichert. Die Aquakids nutzten den Aufenthalt in Pirmasens auch zur Wahl neuer Team-Kapitäne. In der kommenden Zeit werden Hugo Cambeses und Marie Geißert die Interessen der Schwimmerinnen und Schwimmer vertreten.

Am Kaiserslauterer Schwimmsportklub (KSK) kam in Pirmasens keiner der 23 gestarteten Vereine vorbei. Der KSK gewann die Mannschaftswertung vor dem Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens, der SG Worms und eben den Aquakids.