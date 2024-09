Mit einer Ausstellung und einer Gesprächsrunde ist das „Stadtzimmer“ am Freitag zum Leben erweckt worden. Wie es mit dem von zwei Architekturstudentinnen entwickelten Konzept weitergeht, ist noch unklar.

„Das hier gibt mir Hoffnung, dass sich das nach draußen tragen kann, und dass es mehr wird“, zieht Hannah Hüttenberger ein positives Fazit. Die 25-jährige Architekturstudentin und ihre Kommilitonin Luna Elgün haben am Freitagabend ihre Semesterarbeit im Erdgeschoss der Königsstraße 34 vorgestellt – an dem Ort, den sie von einem Leerstand in den Begegnungsort „Stadtzimmer“ verwandelt haben.

„Es war eigentlich kein Uniprojekt von Anfang an“, erklärt Elgün. Ein halbes Jahr Vorbereitung stecke in der Stadtzimmer-Veranstaltung: In einer gemütlichen Atmosphäre sollte ein Raum für Gespräche geschaffen werden – mit Hilfe von Freunden und Sponsoren organisierten die Studentinnen eine Ausstellung über Leerstände und Probleme der Kaiserslauterer Innenstadt. An den Sitzmöbeln wurden Themenvorschläge angebracht, um den Einstieg in die Gespräche zu erleichtern. Die Stühle seien zum Teil aus der Fruchthalle ausgeliehen worden, die Hocker stammten von der Kulturveranstaltung „Alles muss raus“. „Alles hat Bezug zur Stadt“, so Elgün.

Rund 30 Interessierte bei der Premiere

Die Ausstellung war als Rundgang durch die knapp 75 Quadratmeter großen Räume konzipiert. Zu sehen waren eine Karte der Innenstadt, auf der die Leerstände markiert sind, ein Modell des „Stadtzimmers“ und der selbst produzierte Kurzfilm „Stadtbaden“. Zudem wurde die Historie des Raumes in der Königstraße beleuchtet, in dem einst das Wollgeschäft „Strickliesl“ untergebracht war.

Gegen 19 Uhr startete eine Gesprächsrunde, bei der auch die Vermieter und der Architekt Matthias Faul von der TU München anwesend waren. „Ich glaube, dass es für kleinere Städte noch wichtiger ist, was ihr gerade leistet“, lobte Faul die Arbeit der Studentinnen. Er führe in München mit seinen Studierenden ähnliche Projekte durch. Vor rund 30 Interessierten präsentierten Elgün und Hüttenberger ihr Konzept, mit dem sie das Thema Leerstände mit einem gesellschaftlichen Aspekt verbinden wollen. „Uns geht es darum, verschiedene Personengruppen zusammenzubringen“, sagte Hüttenberger. Ein Vorhaben, das am Freitag umgesetzt wurde. So bot etwa eine ältere Dame an, mit von ihr gemalten Bildern die noch kargen Wände zu schmücken. Die Seniorin sei zufällig vorbeigekommen und von der Neugier gepackt worden. „Endlich tut sich mal wieder was in unserer Stadt“, lobte die Frau das Engagement der Studentinnen.

Unklare Zukunft

Wie es künftig mit dem „Stadtzimmer“ weitergehen wird, ist noch unklar. „Zu zweit kann man so etwas nur bedingt stemmen“, meint Hannah Hüttenberger. Elgün, die zudem im Fachschaftsrat tätig ist, hofft ebenfalls auf Unterstützung – vielleicht könne ein Verein gegründet werden, der Aufgaben übernimmt. Auch ob das „Stadtzimmer“ in der Königsstraße bleibt, ist offen. Ungeachtet der Zukunft des Konzepts, versuchen die Studentinnen Mut zu machen. Sie hätten gemerkt: Um nachhaltig etwas zu bewegen, brauche es „nicht viel und nichts Konkretes“, so Hüttenberger. Elgün ergänzte: „Man muss sich einfach trauen.“