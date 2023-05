Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Im Schülerverkehr können wir definitiv die geforderten Abstandsregeln mit 1, 5 Meter nicht einhalten. Das hat Boris Flesch, Leiter der Verkehrs AG bei den Stadtwerken, erklärt. Vor allem in den Stoßzeiten morgens um 7.30 Uhr und mittags ab 13.15 Uhr sind in vielen Bussen alle Sitzplätze belegt, Schüler stehen dicht an dicht.

Flesch hat sich die Situation schon mehrfach vor Ort angeschaut. Derzeit laufe noch eine intensive Untersuchung. Fahrer erfassen die Anzahl der Fahrgäste mittels Zählzettel.