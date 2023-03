Zu dem Neubau eines Umspannwerks der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH hat der Stadtrat Ramstein-Miesenbach sein Einvernehmen mit einer Gegenstimme gegeben. Das Umspannwerk mit einem Schalthaus soll in der Gemarkung „In den Klafterholzwiesen“ gebaut werden und das angrenzende Industriegebiet Westrich mit Strom versorgen. Das Industriegebiet sei mittlerweile fast vollständig und auch mit sehr großen verarbeitenden Betrieben bebaut, sodass eine ausreichende Stromversorgung nicht mehr gewährleistet sei, heißt es in der Beschlussvorlage. Unter anderem werde künftig dort mehr Strom benötigt, weil die dort ansässigen Logistiker für das Laden ihrer elektrischen Fahrzeuge mehr Strom benötigten, erläuterte Georg Leydecker, Geschäftsführer der Stadtwerke. Öffentliche Belange, wie zum Beispiel Naturschutz, die dem Vorhaben entgegensprechen, liegen laut Beschlussvorlage nicht vor. Für den Standort spricht auch die Anbindung an einen angrenzenden Wirtschaftsweg. Das Gelände, das die Stadtwerke bebauen wollen, hat etwa die Größe von einem Fußballfeld. Es werde aber nicht komplett versiegelt, so Leydecker, der derzeit von Kosten von rund 7,2 Millionen Euro für den Neubau ausgeht.