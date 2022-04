Das Arbeits- und sozialpädagogische Zentrum (ASZ) Kaiserslautern bietet Flüchtenden aus der Ukraine Zuflucht. Hierfür werden dringend Spenden benötigt. Die Mitarbeitenden der Stadtwerke Kaiserslautern haben eine Sammelaktion gestartet.

Schnell und unbürokratisch vor Ort Hilfe leisten, das war das Ziel der Spendenaktion bei den Stadtwerken (SWK). Mit dem ASZ Kaiserslautern, das rund 120 Kriegsflüchtlingen Zuflucht und Unterkunft bietet, war schnell ein geeigneter Partner gefunden. Susanne Runge vom ASZ sagt: „Die Menschen, die aus dem Kriegsgebiet fliehen mussten, haben häufig nicht mehr als die Kleidung, die sie tragen. Mit wenigen Habseligkeiten im Gepäck, kommen sie bei uns an. Für ein Dach über dem Kopf haben wir gesorgt und verschiedene Häuser zu Unterkünften hergerichtet.“

Mehrere Wagenladungen an Spenden in kurzer Zeit

Es fehle aber dennoch an den nötigsten Alltagsgegenständen wie beispielsweise an Handtüchern, Decken, Pflegeprodukten, Seife, Windeln, Babynahrung, Wasserkocher. „Dass die Belegschaft der SWK hier schnell eingesprungen ist, entlastet uns sehr.“ Die Hilfsbereitschaft war groß, und so kamen innerhalb kürzester Zeit mehrere Wagenladungen Sachspenden zusammen, die an das ASZ übergeben werden konnten.

„Soziales Engagement ist in unseren Stadtwerken eine Herzensangelegenheit. Das stellen auch unsere Mitarbeitenden immer wieder unter Beweis – als Paten im Zoo Kaiserslautern oder bei unseren sozialen Aktionen im vergangenen Jahr, bei der Flutwasserhilfe im Ahrtal und jetzt aktuell zur Unterstützung für die Menschen, die aus einem Kriegsgebiet Zuflucht in unserer Heimat suchen“, meint Rainer Nauerz, Mitglied des Vorstandes der SWK.

Info

Wer die Flüchtlingshilfe des ASZ Kaiserslautern noch unterstützen möchte, kann dies mit Geldspenden unter DE30 5405 0220 0000 0854 31 bei der Sparkasse Kaiserslautern tun. Infos zu Sachspenden auf der Seite www.kaiserslautern.de