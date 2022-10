Die Kooperation zwischen den Stadtwerken Kusel und den Stadtwerken Kaiserslautern (SWK) ist endlich unter Dach und Fach. Vertreter beider Unternehmen unterzeichneten jetzt den Vertrag. Mit dessen notarieller Beglaubigung übernimmt die SWK – rückwirkend zum Januar 2022 – 49 Prozent Anteile an den Kuseler Stadtwerken. Kaiserslautern pachtet darüber hinaus zum 1. Januar 2023 das Strom- und Gasnetz und bietet eine große Palette an Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit war bereits im Dezember 2021 vereinbart worden.

Oberstes Ziel ist laut den beiden Unternehmen, die Versorgung für den Kuseler Raum auf eine partnerschaftliche Weise sicherzustellen. Für viele kleinere und mittlere Stadtwerke sei die Daseinsvorsorge kaum noch zu gewährleisten. Die aktuelle Energiekrise trage ihr Übriges dazu bei. Neue Gesetze, sich ändernde Strukturen, personelle Ressourcen, Fachkräftemangel und energiewirtschaftliche Anforderungen verlangten der gesamten Energiebranche vieles ab. Vor diesem Hintergrund haben auch die Stadtwerke Kusel nach Lösungen gesucht, um den Herausforderungen auch in Zukunft gerecht zu werden.

Markus Vollmer und Rainer Nauerz, Vorstände der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, sind sich einig: „Wir freuen uns über das Vertrauen der Stadtwerke Kusel. Durch die regionale Verbundenheit beider Unternehmen schaffen wir eine solide Basis. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt ist eine solche Kooperation für alle Beteiligten ein Gewinn.“ Dabei gehe es nicht nur darum, die Strom-, Gas-, Wärme-, Wasser- oder Breitbandversorgung sicherzustellen, sondern auch regionales Know-how werde gebündelt und so langfristig Arbeitsplätze gesichert. „Wir bieten mittlerweile für rund 20 kleinere und mittlere Gemeinde- und Stadtwerke die verschiedensten Lösungen an, um unsere gesamte Region zukunftssicher aufzustellen.“