Sechs Jahre lang sei es der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, die Gaspreise stabil zu halten oder sogar abzusenken. Obwohl neben den Beschaffungskosten für das Erdgas auch die Netzkosten im Vergleich zum Vorjahr leicht sinken, reiche dieser Vorteil nicht aus, um die Kunden komplett von den CO2-Kosten zu entlasten. Ein weiterer Bestandteil sind die steigenden Konzessionsabgaben in der Grund- und Ersatzversorgung. Zum 1. Januar 2021 werden die Preise angehoben.

In Summe steigt der Verbrauchspreis in der Grundversorgung um 0,49 Cent/kWh und in den Sondertarifen um 0,42 Cent/kWh. Die Grundpreise bleiben unverändert. „Das bedeutet beispielsweise, dass für eine dreiköpfige Familie im Eigenheim rund sieben Euro monatlich hinzukommen“, erklärt Christian Welter, Bereichsleiter Vertrieb, und verweist für weitere Beratung auf die Website www.swk-kl.de, das Kunden-Service-Center oder die Service-Nummer 0631/8001-1202.

Strompreis wird ebenfalls angehoben

In Sachen Strompreis sinke zwar die Umlage für Erneuerbare Energien, im Gegenzug steigen andere Umlagen, Netzkosten und die Konzessionsabgabe. In Verbindung mit ebenfalls gestiegenen Beschaffungskosten im Strom werden der Verbrauchs- und der Grundpreis angehoben. Das bedeute für eine dreiköpfige Familie monatliche Mehrkosten von knapp vier Euro.