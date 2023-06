Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch wenn derzeit große Unstimmigkeiten im Stadtrat herrschen, in einem sind sich alle Mitglieder einig: So wie die Ratsarbeit momentan läuft, ist sie für niemanden förderlich. Die Bürgermeisterin und der Oberbürgermeister haben nun Ideen zum besseren Informationsfluss ausgearbeitet, auch an die Bürger.

Schon seit längerem ist die Arbeit im Stadtrat und den Ausschüssen oft weniger von Sachpolitik, sondern von gegenseitigen Vorwürfen und Misstrauen geprägt. Der Eklat