Die Stadt Kaiserslautern sucht für die Bundestagswahl am 26. September noch freiwillige Helfer für den Wahlvorstand. Dabei sein kann laut Stadt jeder, der 18 Jahre alt ist, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und seinen Hauptwohnsitz in Kaiserslautern hat. Als Gegenleistung gibt es ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 25 Euro.

Insgesamt benötigt die Stadt Kaiserslautern für die 97 Wahllokale rund 800 Helfer. Viele hätten sich bereits gemeldet, jedoch seien noch einige Plätze zu besetzen. Die Helfer erwartet eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe, für die keine speziellen Kenntnisse benötigt werden. Alle nötigen Informationen erhalten die Helfer je nach Funktion in Schulungen oder durch speziell für Wahlhelfer zusammengestelltes Informationsmaterial.

Dienst in Wahllokalen beginnt um 7.30 Uhr

Die Wahlvorstände bestehen in der Regel aus acht Personen und treffen sich am Wahltag um 7.30 Uhr im Wahllokal. Während der Wahlzeit ist es dann unter anderem Aufgabe, darauf zu achten, dass die Wähler im richtigen Wahllokal sind, Stimmzettel auszugeben und dafür zu sorgen, dass die Wahlhandlung ordnungsgemäß abläuft. Ab 18 Uhr werden die abgegebenen Stimmenzettel ausgezählt und die Ergebnisse per Schnellmeldung ins Rathaus durchgegeben. Abschließend werden die Unterlagen verpackt, die dann vom Wahlvorsteher ins Rathaus gebracht werden.

Bei Interesse im Rathaus melden

Im Briefwahllokal ist der Einsatzbeginn um 13 Uhr. Hier werden zunächst die eingegangenen Wahlbriefe auf ihre Zulässigkeit geprüft und die Stimmzettel in eine Urne geworfen. Ab 18 Uhr ist der Ablauf dann ähnlich wie in einem Urnenwahllokal.

Wer Interesse an dieser Aufgabe hat, kann sich online unter www.kaiserslautern.de melden („Bürger – Rathaus – Politik“ -> „Wahlen“), telefonisch bei der Gruppe Statistik und Wahlen (0631/365-1125) oder per E-Mail an wahlen@kaiserslautern.de.