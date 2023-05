Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ärger über illegale Graffiti in der Stadt wird seit dem Lockdown immer größer. Um das Problem in Zukunft besser in den Griff zu bekommen, hat die Stadtverwaltung ein Anti-Graffiti-Konzept auf mehreren Säulen erarbeitet. Davon profitieren nicht nur Hausbesitzer.

„Im Rahmen unseres Qualitätsmanagements hat sich gezeigt, dass die Anzahl von Graffiti in der Zeit des Lockdowns erheblich zugenommen hat“, nennt Andrea Buchloh-Adler, Werksleiterin