Sauberkeit in der Stadt ist immer wieder ein Thema, das die RHEINPFALZ-Leser bewegt, das auch immer wieder am Lesertelefon auftaucht. Im Fokus diesmal: die neuen Bänke rund um den Schillerplatz.

RHEINPFALZ-Leser Werner Henkel geht mit offenen Augen durch die Stadt. Dabei ist ihm aufgefallen, dass die neuen Bänke, die nicht nur am neu gestalteten Schillerplatz aufgestellt wurden, sondern auch in Richtung Altenhof/Ecke Schneiderstraße, immer wieder schmutzig sind. „Die Sitze sind verdreckt, sie sind voller Fettflecken, möglicherweise vom Mittagsmahl, das dort eingenommen wurde“, berichtet Henkel am Lesertelefon. Er habe sich dort nicht niederlassen wollen. „Durch die Bänke sind ja Werte geschaffen worden, das kostet doch alles Geld“, sagt Henkel.

Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, sind Mitarbeiter der Stadtbildpflege – nicht nur am Schillerplatz, sondern in der gesamten Innenstadt – unterwegs, um „regelmäßige Reinigungen“ durchzuführen. Für die Bänke in der Stadt gebe es allerdings „keinen festen Reinigungsturnus“, die Sitzgelegenheiten und Sitzmöbel würden „nur im Bedarfsfalle gereinigt“. Die Anfrage der RHEINPFALZ sei aber zum Anlass genommen worden, um die Bänke am Dienstag zu reinigen, heißt es aus dem Rathaus weiter. Als „Schwerpunkt von Verunreinigungen“ sei der Bereich Schillerplatz/Altenhof bei der Stadtbildpflege bisher nicht aufgefallen, teilte die Verwaltung mit.