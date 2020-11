Die Stadtverwaltung wird von Freitag, 27. November, 15 Uhr, bis voraussichtlich zum Nachmittag des darauffolgenden Sonntaga, 29. November, telefonisch nicht erreichbar sein. Grund ist eine Komplettabschaltung der Telefonanlage zwecks Umbaus auf eine neue Stromversorgungstechnik.

Das teilte die Stadtverwaltung mit. Von der Abschaltung der Telefonanlage ist die gesamte Stadtverwaltung mit allen Außenstellen betroffen, die eine mit 0631 / 365- beginnende Ruf- oder Faxnummer haben. Die Nichterreichbarkeit betrifft sowohl interne als auch externe Anrufe oder Faxe.

Neben der Stadtverwaltung mit ihren Außenstellen sind auch die folgenden Einrichtungen betroffen: die Integrierte Gesamtschule (IGS) Bertha von Suttner, die Kurpfalz-Realschule plus, die Schule am Beilstein, Teile der Berufsbildenden Schule II, die Kindertagesstätte Mini Max, die beiden Grundschulen Bännjerrück und Schillerschule, sowie die Außenstelle der Ausländerbehörde an der Universität.

Der Politessendienst ist zur Meldung von Verkehrsbehinderungen über die 0176 13650181 erreichbar, der kommunale Vollzugsdienst unter 0162 1337070.