Stadtteilwanderung mal auf andere Art: Der Obst- und Gartenbauverein Miesenbach zog mit 20 Interessierten in Miesenbach durch geöffnete Gärten, bewunderte Blumen, Stauden und Gehölze genauso wie die Vögel, die sich auf dem etwa fünf Kilometer langen Rundweg unter der Führung von Lothar Urschel, dem OGV-Vorsitzenden, präsentierten. Wer da im gefiederten Kleid unterwegs war, stellte Alfred Klein vom Naturschutzbund Weilerbach vor. Auch wies er auf die Flora und Fauna am Wegesrand hin. Start und Ziel war dabei die Kelterhalle am Kiefernkopf, wo es bei selbst gebackenem Brot aus dem „mobilen Backes“ beste Garten- und Naturgespräche gab.