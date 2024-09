Alle zwei Jahre feiert das Grübentälchen gemeinsam beim Stadtteilfest mit Aktionen für Kinder, vielfältigem Essen und Musik. Am Sonntag war es wieder soweit. Mehrere Hundert Besucher erfreuten sich an Auftritten von Kinderchören, Gardetänzen und an einer Modenschau mit Second-Hand-Kleidern.

Das Fest fand dieses Jahr im Astern- und Geranienweg statt. „Die Stimmung war supergut, das lag auch an dem guten Wetter“, sagt Ute Rottler, die im Stadtteilbüro Grübentälchen arbeitet und das Fest geplant hat. „Das alles hat nur so gut funktioniert, weil alle zusammengearbeitet haben. Das Stadtteilfest ist Gemeinschaftssache“, fährt Rottler fort. Sie freut sich besonders über die vielen Aktionen, für die Vereine und Institutionen an ihren Ständen gesorgt haben: „Das Angebot war überall sehr gut.“ Besonders die Stempelkartenaktion, bei der an unterschiedlichen Ständen Stempel gesammelt werden konnten, um einen Preis zu gewinnen, kam sehr gut an. „Wir haben 250 Stempelkarten bedruckt, aber schon um die Mittagszeit musste ich zurück ins Stadtteilbüro, um noch mehr Karten zu drucken“, berichtet Rottler.

Durch das Programm führte Andreas Philipp-Breier von der Diakonie. Die Modenschau wurde von Karin Gleiche moderiert und von einem kolumbianischen Model unterstützt. „Er erzählte dabei auch noch etwas über seine Kultur und den Beruf des Models, das war eine Besonderheit des Festes. Aber der ganze Tag bestand eigentlich aus Höhepunkten“, betont Rottler. Auch der stadtteileigene Brotbackofen wurde bei der Veranstaltung eingeweiht: Aus Dinkelmehl und Kräutern wurden viele leckere Teilchen hergestellt. Der Brotbackofen wurde von der Stadt finanziert und soll auch in Zukunft bei Veranstaltungen im Stadtteil dabei sein. „Das Fest brachte viele Menschen zusammen, die Vielfalt war sehr groß und ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen“, zieht Rottler ein Fazit.