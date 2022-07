Trotz der zweijährigen Zwangspause hatte das Stadtteilfest der Innenstadt-West in seiner 13. Auflage als Familien- und Nachbarschaftsfest im Stadtpark am Samstag nichts von seiner Attraktivität verloren. Ganz im Gegenteil.

Organisiert von Quartiersmanagerin Marion Rübel mit ihrem ehrenamtlichen Team waren am Samstag an 41 Ständen Spiel und Spaß, dazu Informationen für die ganze Familie geboten. Bereits vor dem offiziellen Start zog es die Kinder zu den Ständen, an denen Institutionen und Vereine aus dem Quartier sich vorstellten und eine ganze Reihe spannender Aufgaben präsentierten. Doch der motivierte Nachwuchs musste sich noch ein wenig gedulden, denn zunächst gehörte die Bühne den Röhmschulkindern, die das Fest mit ihren Liedern eröffneten.

Das Caritas Zentrum hatte sich mit reichlich Mineralwasser und Apfelschorle auf durstige Besucher eingerichtet, das Förderzentrum St. Lukas lockte mit selbstgebastelten Traumfängern und Freundschaftsbündchen. Spannend war für den kleinen Florian vor allem der Paddleball – ein Spiel, bei dem der Ball mit einer Schnur an den Schläger festgebunden ist. Der Bub gab sein Bestes. Vergebens zwar, aber der Versuch alleine sicherte ihm einen Stempel im Spiel- und Spaß-Parcours.

Fürs Gewinnspiel braucht man alle Stempel

Am Stand daneben klapperten Dosen zu Boden, die zwei Jungs mit dem Ball scheinbar mühelos getroffen hatten. Fünf Mädels waren weniger zielsicher. Punkten konnten sie dafür am Stand des SOS-Kinderdorfs, wo sie sich unter Anleitung einer Helferin Knetballons bastelten. Zufrieden mit ihrem Stempel wollten sie danach abziehen. „Ein Stempel reicht nicht, es müssen schon alle sein“, wurden sie aufgeklärt.

Das bedeutete 15 Stationen mit unterschiedlichen Aufgaben, die abgeklappert werden mussten. Erst damit war die Teilnahme an der Verlosung kurz vor Schluss möglich. Warum also nicht mal schauen, was die Landesinitiative „Land in Bewegung“ vorbereitet hatte? Dort durfte gemalt werden. Aber nicht auf Papier. Jennifer Höning hatte dafür Bündel von Farbstiften vorbereitet und 600 glatte Steine gesammelt, die bemalt werden konnten.

Instrumente selbst ausprobieren

In der noch schattigen Essmeile unter den Bäumen luden Mitarbeiter des nahen Diakonissenheims zu Kaffee und Kuchen ein. Wenige Schritte weiter waren Helfer des Fairness Kaufhauses mit dem Grillen von Falafel-Sandwiches beschäftigt. Gestöbert werden konnte am Stand außerdem in einer Tonne voll gebrauchter Fußbälle, dazu fanden sich dort auch etliche Puzzles und Schallplatten.

„Mama, Mama, ich zeig Dir was“ – und ab ging’s in Richtung Scarletts Musikschule, wo ein Mädchen von weitem schon das Xylofon, die Ukulele und vor allem eine hochinteressante Wasserpfeife entdeckt hatte. „Wir sind gerne hier“, sagte eine Vertreterin der Musikschule und freute sich über das Interesse.

Hörtest beim Pfalztheater, Cricket beim Pfalzklinikum

Spannend auch für erwachsene Besucher war dann der Hörtest mittels Hör-Memory beim Pfalztheater. Jeweils zwei Päckchen mit der gleichen Füllung mussten erkannt werden. Sand, Linsen oder Büroklammern: Hier galt es genau hinzuhören. Bei der Stadtbibliothek waren Puzzles für Groß und Klein aufgebaut. Die Kleinen sollten bekannte Kinderbücher erkennen, die Erwachsenen Teile von Landkarten zusammensetzen. „Ein schönes Fest, die Leute sind so entschleunigt“, lobte Bibliothekarin Jutta Lingohr.

Schön und unkompliziert, fand auch Dorothee Ruster-Hebel, die das Pfalzklinikum beim Stadtteilfest mit einem Cricketspiel für Kinder repräsentierte. Auf der Bühne griffen inzwischen die Kinder der Tanzschule Moves musikalisch „nach den Sternen“. Vor der Bühne tanzten die Mamas und Papas mit dem Nachwuchs. Dem Text entsprechend klatschten sie dabei mit den Händen, tanzten im Kreis herum und schnippten mit den Fingern. Ganz entschleunigt.