Am Samstag findet das 13. Stadtteilfest der Innenstadt-West im Stadtpark statt. Information und Spiel und Spaß für die ganze Familie stehen auf dem Programm, wenn sich die Innenstadt-West mit ihren ansässigen Institutionen, Vereinen und Einrichtungen präsentiert.

Das etablierte Nachbarschaftsfest wird um 11 Uhr eröffnet, dann zeigen sich die Institutionen und Vereine aus dem Quartier an ihren Ständen, um den Besuchern einen bunten, abwechslungsreichen, aber auch informativen Tag zu bescheren. Fester Bestandteil des Stadtteilfestes ist der „Quiz- und Spaß-Parcours“. Auf der Jagd nach Stempeln können Kinder und Erwachsene verschiedene Aufgaben an den Ständen lösen. Wer an 15 Stationen erfolgreich Stempel sammelt, darf sich über eine kleine Prämie freuen. Kinder dürfen sich beim Stand des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums (ASZ) ein Präsent abholen und erwachsene Parcoursteilnehmer erhalten bei den Ständen des Wohn- und Pflegeheims Kessler-Handorn sowie dem Diakonissenhaus Kaffee und Kuchen spendiert. Außerdem nimmt jede komplette Stempelkarte an einer Preisverlosung um 17.45 Uhr am Ende des Festes teil.

Die Quartiersmanagerin organisiert die Sause

Das Stadtteilfest der Innenstadt-West ist ein Familien- und Nachbarschaftsfest, das die Quartiermanagerin der Innenstadt-West, Marion Rübel, zusammen mit Mitarbeiterin des ASZ und mit Unterstützung eines Organisationsteams aus der Stadtteilkonferenz organisiert. Das Team des Stadtteilbüros in der Königstraße informiert am eigenen Stand über die laufenden Projekte, wie das Marktfrühstück, das Repaircafé, die „Strickliesels“, die Tauschbox, das Stadtgärtnern und die Digitale Hilfe, bei der Senioren im Umgang mit digitalen Medien unterstützt werden.

Für jeden Geschmack etwas

Kulinarisch deckt Karl Pletsch mit Rolling Snack den kulinarisch-herzhaften Bereich ab, ergänzt durch veganen Döner vom Kulturtreff Eselsohr, Falafel vom Fairnesskaufhaus sowie Crêpes von Rosi Bußer. Süßer Hunger kann mit Kaffee und Kuchen an den Ständen der Seniorenheime, Kessler Handorn und dem Diakonissenhaus, sowie bei Scarletts Musikschule gestillt werden oder mit einer Waffel am Stand der Goetheschule.

Auf der Bühne sorgen für Unterhaltung: die Tanzschule Moves, die junge Kantorei der Marienkirche, Scarletts Musikschule, Playground Drum Werk, die Bewegungsmanagerin Jennifer Höning sowie die Schulband der Goetheschule.