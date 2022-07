In diesem Jahr war das vom Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) zum 13. Mal organisierte Stadtteilfest Innenstadt-West im Stadtpark nicht wieder so ein „Regenfest“ geworden, wie die letzte Auflage in Vor-Corona-Zeiten. Stattdessen lockte am Samstag bestes Wetter.

Die Leute hätten sich gefreut, endlich wieder feiern zu können, sie hätten die Atmosphäre genossen und das fröhliche, bunte Treiben im Park, berichtet Quartiersmanagerin Marion Rübel. Vor allem, dass das Wetter gehalten hatte, war für sie „das A und O“. Mit tatkräftiger Unterstützung schon bei den Vorbereitungen durch Helferinnen aus dem Organisationteam der Stadtteilkonferenz und dem Vorarbeiter-Team des ASZ, das den Auf- und Abbau übernommen hat, habe alles reibungslos geklappt.

Mit großem Engagement hätten Vertreter von Vereinen und Institutionen sich erneut einen ganzen Tag lang engagiert und sich ganz viele interessante Aufgaben für den „Quiz- und Spaß-Parcours“ ausgedacht, so die Quartiersmanagerin.

Am Ende helfen (fast) alle beim Aufräumen

Ausgesprochen begeistert ist Rübel, wie die Kinder am Ende des Fests beim Aufräumen geholfen haben. Da wurde gemeinsam angepackt. Nach einer Stunde war alles geschafft und hatte dabei auch noch die Erwartungen der Quartiersmanagerin übertroffen. Die Arbeit der Kleinen wurde natürlich belohnt. Als identitätsstiftendes Konzept für ein Stadtviertel, das im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ als Innenstadt-West entstanden war, sei das Stadtteilfest auf alle Fälle aufgegangen, so Rübel. Sie verweist auf das Marktfrühstück, die Tauschparty oder das Reparaturcafé als weitere, wenn auch kleinere Möglichkeiten für die Bewohner zum Zusammentreffen.

Vorausgesetzt, die bisherige Förderung bleibt erhalten, soll das Stadtteilfest Rübel zufolge auch in Zukunft stattfinden, allerdings nicht mehr jährlich wie bisher, sondern alle zwei Jahre abwechselnd mit dem Wintermarkt im ASZ. Als Grund für die Änderung nannte sie den sehr großen Organisationsaufwand für die beiden Veranstaltungen.