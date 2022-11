Seit August in Betrieb und seit gestern offiziell eröffnet ist das „Stadtteilbüro Kaiserslautern Nordwest“. Das Stadtteilbüro möchte zu lebendigen Nachbarschaften und zum sozialen Zusammenhalt der Menschen im Wohngebiet zwischen Reichswald- und Pariser Straße, Danziger Straße und Blechhammerweg beitragen. In dem Projekt engagieren sich das Caritas-Zentrum und die Stadt Kaiserslautern.

Eingerichtet ist die Anlaufstelle in den Räumen eines früheren Schleckermarktes in der Slevogtstraße 36. Wozu das Stadtteilbüro mit der Bezeichnung „Slevfisch“, eine Zusammensetzung aus den Anfangsbuchstaben von Slevogtstraße und Fischerrück, eingerichtet wurde, machen die farbigen Papierfische im Fenster der Einrichtung deutlich: Das Stadtteilbüro will Treffpunkt für Jugendliche und ältere Menschen aus dem Wohngebiet sein, ein Bindeglied zwischen Bewohnern und Stadtverwaltung. Es will beim Aufbau von Kooperationen zwischen Einrichtungen und Interessengemeinschaften unterstützend tätig sein, Freizeitangebote verbessern und Bewohner bei Behördengängen unterstützen. Sprechstunden für Senioren bietet auch Gemeindeschwester plus Nicole Beitelstein an.

Einen besseren Start habe das Stadtbüro nicht haben können, sagte Sozialdezernentin Anja Pfeiffer und freute sich über die zahlreich erschienen Gäste. Die Etablierung des Büros sei eine Herausforderung gewesen, doch der Stadtteil habe es verdient. Aufgenommen in das Bund-Länder-Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt“ und mit 90 Prozent aus Mitteln des Programms gefördert, habe das Projekt umgesetzt werden können, so Pfeiffer.

Mit den Einwohnern Freizeitangebote entwickeln

Nach dem „Integrierten nachhaltigen Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) sehe die Planung für das Quartier weiter ein Mehrgenerationenhaus nahe der Schillerschule und einen Jugendtreff vor. Auch soll das Umfeld um die Hochhäuser auf dem Fischerrück mit dem Umbau der Grundschule, der Errichtung einer Mensa für die Schule und einer geplanten Kindertagesstätte sowie der Erneuerung eines Sportgeländes aufgewertet werden, kündigte Pfeifer an.

Beate Schmitt, Leiterin des Caritas-Zentrums Kaiserslautern, erinnerte an den Ursprung der Sozialarbeit der Caritas auf dem Fischerrück. Seit 2005 engagiere sich die Caritas in dem Wohnviertel für den sozialen Zusammenhalt der Bürger. Umso mehr sei es ihr ein Anliegen, Menschen im Umfeld des neu geschaffenen Stadtteilbüros helfend zur Seite zu stehen.

Menschen bei Alltagsproblemen beraten

Als Ansprechpartner der Caritas haben die Sozialarbeiterinnen Jeannine Uchej und Corinna Hauck ein offenes Ohr für die Belange der Bürger. Beide wollen den Menschen bei Alltagsproblemen beratend und unterstützend zur Seite stehen. In dem aus den 60er und 70er Jahren stammenden Wohngebiet um die Slevogtstraße stammt ein Großteil der Bewohner zwischenzeitlich aus östlichen Ländern wie Russland, Bulgarien, Rumänien und der Ukraine. „Bei der Entwicklung und Umsetzung von Freizeitangeboten sind wir auf das Engagement von Bürgern angewiesen“, betont Jeannine Uchej.

Dass Kinder im Stadtteilbüro nicht zu kurz kommen, dafür finden sich Bücher und Malsachen in den 115 Quadratmeter großen Räumlichkeiten mit ganz in Weiß gehaltenen Wänden. Eine gemütliche Sitzecke, Bistrotische und eine Tauschbox gehören zur Ausstattung des Stadtteilbüros. Zur Orientierung dient eine wandgroße Luftaufnahme des Wohngebiets mit allen Gebäuden, Straßen und öffentlichen Einrichtungen.