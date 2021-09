Von Dienstag, 7., bis Donnerstag, 9. September, jeweils von 11 bis 16 Uhr, wird das Stadtteilbüro Innenstadt-West in der Königstraße 93 zu einer zentralen Anlaufstelle für Informationen, Fragen und Anregungen rund um das Thema Europa. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, bietet eine Kooperation des Europe Direct Kaiserslautern mit dem Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) den Bürgern des Stadtteils die Gelegenheit, über Herausforderungen und Prioritäten für Europa zu diskutieren und ihre Wünsche und Ideen zur Zukunft Europas einzubringen. Es gibt zahlreiche kostenlose Infomaterialien, darunter Europakarten und -broschüren für Kinder. Am Donnerstag, 9. September, findet von 10 bis 12.30 Uhr auf dem Marktplatz in der Königstraße ein Europa-Marktfrühstück mit Kaffee und Musik statt.