Das Stadtteilbüro Grübentälchen, das seit dem Sommer in Trägerschaft des DRK ist, lädt am 3. November zum Tag der offenen Tür.

Seit dem Sommer befindet sich das Stadtteilbüro in Trägerschaft des DRK-Kreisverbands Kaiserslautern-Stadt. Geleitet wird es von Ute Rottler, die bereits von 2018 bis 2021 im Stadtteilbüro tätig war, gemeinsam mit Nicole Jörg. Ihr Ziel ist es, eine lebendige Nachbarschaft zu fördern, den sozialen Zusammenhalt zu stärken sowie weitere Angebote im Quartier zu entwickeln.

Um sich vorzustellen, lädt die neue Leitung zum Tag der offenen Tür ein. Am Donnerstag, 3. November, können Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils von 13 bis 18 Uhr in die Friedensstraße 118 kommen. Im Stadtteilbüro ist jeder mit seinen Ideen, Anregungen, Fragen sowie Kritik und Engagement willkommen. Großes Thema ist aktuell die Evaluation des Integrierten Handlungskonzeptes gemeinsam mit der Stadtverwaltung.

Das Stadtteilbüro organisiert Aktionen und Feste; der wöchentliche Ausflug geht am Samstag, 29. Oktober, bei gutem Wetter zum Wildpark Kaiserslautern, bei schlechtem Wetter ins Museum Pfalzgalerie, Treffpunkt ist um 14 Uhr am Stadtteilbüro. Zudem bietet es den Montags- und Handarbeitstreff, das Plauderkaffee und kostenlose Unterstützung bei Bewerbungen an. Neu sind ein wöchentliches Mobilitätstraining und eine Spaziergruppe für Senioren und Seniorinnen. Zudem steht ein Stadtteilgarten allen offen. Während der Öffnungszeiten können außerdem die Tauschbox, die Büchertauschecke, die Litfasssäule und ein Tablet genutzt sowie kostenlos die RHEINPFALZ gelesen werden.

Info



Öffnungszeiten: montags von 14 bis 16 Uhr, dienstags von 14 bis 18 Uhr (jeden ersten Dienstag im Monat Sprechstunde des Seniorenbeirats), mittwochs von 11 bis 12.30 Uhr (kostenloses Beratungsangebot der Betreuungsvereine) und von 14 bis 16 Uhr (kostenlose Übersetzungshilfe Deutsch-Arabisch), donnerstags von 10 bis 14 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr (Sprechstunde der GemeindeschwesterPlus und jeden zweiten Donnerstag im Monat Sprechstunde der Seniorenberaterin), freitags von 13.30 bis 15.30 Migrationsberatung durch die Diakonie.