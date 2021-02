„Wahrscheinlich das letzte Mal für eine lange Zeit“, so Oberbürgermeister Klaus Weichel, hat der Stadtrat Kaiserslautern am Montag in Präsenz getagt. Die nächste Sitzung soll als Hybridveranstaltung stattfinden. Ratsmitglieder haben dann die Möglichkeit, sowohl digital per Videoschalte als auch vor Ort in der Fruchthalle an der Sitzung teilzunehmen. Gleiches gelte für Sitzungen von Ortsbeiräten, die digital und als Präsenzveranstaltung in den jeweiligen Ratssälen stattfinden sollen. Dass der Stadtrat am Montag in der Fruchthalle zusammenkam, sei in der Hochzeit der Pandemie unverantwortlich gegenüber Mitarbeitern, Ratsmitgliedern und Bürgern, begründete Linkensprecher Stefan Glander den Antrag seiner Fraktion, Ratssitzungen künftig digital als Videokonferenz durchzuführen. Glander verwies darauf, dass die Landesregierung die Gemeindeordnung so geändert hat, dass digitale Sitzungen möglich sind.

Weichel: Abstimmung lässt sich nicht abbilden

Der Antrag, der mit großer Mehrheit angenommen wurde, fand auch die Unterstützung Weichels. Dass am Montag noch einmal alle Ratsmitglieder in der Fruchthalle zusammenkamen, begründet der OB mit den Wahlen von Ausschussmitgliedern. Hätte ein Stadtratsmitglied eine geheime Wahl gefordert, hätte man das digital nicht abbilden können. Schwierigkeiten sieht Weichel auch beim nichtöffentlichen Sitzungsteil. Er könne bei einer Videokonferenz nicht beurteilen, ob bei den Ratsmitgliedern jemand mithören könne. Daher müssen die Räte eine schriftliche Erklärung abgeben, dass sie alleine im Zimmer sind, so Weichel. Ergänzt wurde der Antrag der Linken von Brigitta Röthig-Wentz (FDP), die forderte, dass sich alle, die künftig in Präsenz an Sitzungen teilnehmen, einem Corona-Schnelltest unterziehen müssen.