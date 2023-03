47 Tagesordnungspunkte stehen auf dem öffentlichen Teil der Stadtratssitzung, zu der das Gremium am Montag, 12. März, um 15 Uhr im großen Ratssaal im Rathaus zusammenkommt.

Das Jugendparlament beantragt, dass in einer Arbeitsgruppe eine Beleuchtungsstrategie für das Rathausumfeld erarbeitet wird. Die SPD möchte in Ergänzung dazu ein Gestaltungskonzept, das den Platz übersichtlicher und offener macht, beispielsweise durch Rückbau von verbauten Ecken und Winkeln, ein besseres Leitsystem und die Umplanung der mit Hecken bepflanzten Grünflächen.

SPD: Berliner Kissen in Rütschhofstraße entfernen

Die SPD greift zudem ein strittiges Thema auf: Sie möchte, dass der Rückbau der sogenannten „Berliner Kissen“ in der Rütschhofstraße, die seit Mai vergangenen Jahres Fahrradstraße ist, sofort von der Verwaltung veranlasst wird. Die insgesamt zwölf Berliner Kissen auf der 1,2 Kilometer langen Strecke stehen bei Autofahrern in der Kritik, doch auch etliche Radfahrer sehen sie kritisch, sie sprechen von gefährlichen Brems- und Ausweichmanövern von Autos.

Ebenso strittig ist die Parkgebühr für E-Autos, die seit Jahresbeginn gilt. Um die E-Mobilität zu fördern, schlägt die Verwaltung vor, während des Ladevorgangs für maximal drei Stunden keine Parkgebühr zu erheben.

Grüne: Kulturförderkonzept nötig

Die Grünen beantragen ein Kulturförderkonzept für Kaiserslautern: Die Verwaltung solle bis Mitte 2024 ein Kulturförderkonzept erstellen. In diesen Prozess sollten „Kulturschaffende, Expertinnen und Experten der Kulturszene, Parteien sowie Bürgerinnen und Bürger in Beteiligungsverfahren“ eingebunden werden. Diese Koordinierung solle durch das Referat Kultur erfolgen. Ziel des Förderkonzeptes ist es laut Grünen, die gerade durch Corona in den Hintergrund geratene Kultur wieder in den Fokus zu bringen und breitere Schichten zu erreichen, darunter Geflüchtete.