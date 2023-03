Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rappelvoll war es am Sonntagnachmittag in der Rosenstraße, wo die Bürgerinitiative „Stadt für alle“ Bürger und Mitglieder des Stadtrats zum Gespräch in die Architekturgalerie eingeladen hatte. Ziel der Initiative war es, auf diese Weise die Distanz zwischen beiden Seiten zu verringern. Das Ziel wurde erreicht.

Michael Fetzer von der Initiative war begeistert von der unerwartet guten Beteiligung von Stadtratsmitgliedern und Bürgern, dazu von der tollen Atmosphäre. Damit habe er nicht