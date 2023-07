Ab dem 1. August wird die Parkraumbewirtschaftung auf das Gebiet rund um den Messeplatz erweitert. Betroffen sind laut Stadtverwaltung die August-Herrmann-Straße sowie die östlichen Abschnitte von Bismarck- und Stahlstraße. Zudem wird die südliche Grenze der Zonen 9 und 12 von der Augustastraße in die Barbarossastraße verlegt.

Mit der Einführung der neuen Parkraumbewirtschaftungszone darf, soweit das Halten und Parken nicht gesetzlich oder durch Verkehrszeichen verboten ist, nur noch mit einem am Parkscheinautomaten gekauften gültigen Parkschein beziehungsweise alternativ dem Kauf eines Parkscheines per Smartphone-App (Handyparken) geparkt werden. Bewohner mit Bewohnerparkausweis sind von der Verpflichtung zum Kauf eines Parkscheines freigestellt. Wichtig ist, dass der Parkschein oder der Bewohnerparkausweis gut lesbar im Fahrzeug ausgelegt sind. Die Gebührenpflicht besteht an allen Werktagen von Montag bis Samstag in der Zeit zwischen 8 bis 19 Uhr.

Im April hatte sich der Stadtrat für die Grundlage zur Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung rund um den Messeplatz ausgesprochen und einen entsprechenden Beschluss gefasst. Für die neu hinzukommenden Straßen, die August-Herrmann-Straße und den östlichen Teil der Bismarckstraße, gilt der Tarif des Messeplatzes. Demnach beträgt die Parkgebühr für drei Stunden 0,50 Euro, die Tagesgebühr ein Euro und die Wochengebühr (Montag bis Samstag) vier Euro.

Bewohnerparkausweise sind jetzt verfügbar

Für den östlichen Teil der Stahlstraße gilt laut Verwaltung die sogenannte harte Bevorrechtigung, das bedeutet, dass dort nur noch Anwohnerinnen und Anwohner mit Bewohnerparkausweis zum Parken berechtigt sind. Der Bewohnerparkausweis für die Zone 12 gilt auch auf dem Messeplatz.

Alle Anwohner, die mit Hauptwohnung in den neu bewirtschafteten Bereichen gemeldet sind, können für ihr Fahrzeug einen Bewohnerparkausweis beantragen. Voraussetzung ist, dass sie über keinen privaten Stellplatz verfügen. Anträge können im Bürgercenter gestellt werden (Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr). Alternativ könne der Bewohnerparkausweis über die städtische Homepage – Suchbegriff: Bewohnerparkausweis – beantragt werden.

Die Parkraumbewirtschaftung verfolgt laut Stadt das Ziel, die Innenstadt als Einkaufs- und Wohnstandort zu stärken und damit ihre Attraktivität auch langfristig zu sichern. Daneben soll sie einen Anreiz zur Benutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel wie Bus, Bahn und Fahrrad schaffen sowie das zu Fuß gehen erhöhen. In den dicht bebauten Bereichen der innerstädtischen Wohngebiete verfügen die Grundstücke in der Regel nicht über private Stellplätze, so dass die Anwohner meist auf den Straßenraum als Parkmöglichkeit angewiesen sind.