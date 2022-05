Am Montag, 2. Mai, 15 Uhr, findet in der Fruchthalle eine Sitzung des Stadtrates statt. Sie wird erneut in hybrider Form durchgeführt. Demnach ist Präsenz möglich und die Veranstaltung wird zudem über den Youtube-Kanal der Stadt gestreamt. Thematisiert wird auf Antrag von CDU und FWG die Finanzierungsvereinbarung für das Pfaff-Areal. Die Ratsmitglieder wollen wissen, was das Land Rheinland-Pfalz, das bereits 20 Millionen Euro für die Geländeentwicklung zur Verfügung gestellt hat, an Verkaufserlösen für sich beansprucht. Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass es bei der Geländeentwicklung hakt und es finanzielle Engpässe gibt.