Als mehr oder weniger alternativlos sahen in der Sitzung am Montag fast alle Fraktionen des Stadtrats das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) an: Die große Mehrheit stimmte für den Beitritt, gegen drei Stimmen der AfD und bei einer Enthaltung der „Partei“. Das Land nimmt der Stadt Kaiserslautern bei einer Teilnahme am PEK laut derzeitigen Berechnungen zwischen 404 und 420 Millionen Euro an Liquiditätskrediten ab, also rund Zweidrittel. Dies ist jedoch an sehr strenge Bedingungen geknüpft, weshalb einige Fraktionen von Knebelung durchs Land sprachen. Die Stadt muss nicht nur konsequent einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und sich jeden Kredit künftig von der Aufsichtsbehörde genehmigen lassen, sondern auch starke Einsparungen erzielen, also die Ausgaben reduzieren und die Erträge erhöhen. Dies ist unter anderem geplant durch eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer, Einführung einer Übernachtungs- sowie Verpackungssteuer, eine erhöhte Gebühr fürs Anwohnerparken und eine neue Gebühr für den Winterdienst auf den Fahrbahnen. Aus Zeitgründen wurde die Beratung und Abstimmung dieser Themen jedoch auf eine neu anzusetzende Sitzung in zwei Wochen vertagt. Wegen der „Generationengerechtigkeit“, wie die Grünen es ausdrückten, stimmte die große Mehrheit dem Beitritt zu, teils jedoch mit „Riesenwut“ – so die Linken, da sie eine marode Innenstadt und großen Innovationsstau durch den Sparzwang erwarten.