Eine breite Mehrheit wird am Montag im Stadtrat (15 Uhr, Fruchthalle) für den Doppelhaushalt 2021/2022 erwartet. Das hatte sich bereits Ende Oktober im Haupt- und Finanzausschuss abgezeichnet. Er hatte dem Stadtrat die Annahme des Zahlenwerks empfohlen. Was die Fraktionen im Vorfeld der Beratung sagen. Eine RHEINPFALZ-Umfrage.

Der Doppelhaushalt 2021/2022 zeichnet sich durch einen im Vergleich zu früher deutlich reduzierten Fehlbedarf in den nächsten beiden Jahren aus. Er beläuft sich auf 8,2 Millionen Euro im Jahr 2021 und auf 13,5 Millionen Euro im Jahr 2022. Möglich wurde dies durch eine Budgetzuteilung an die Referate, die Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) vorgenommen hat. Die ursprünglich im Verwaltungsentwurf veranschlagten Defizite von 7,6 Millionen Euro für das Jahr 2021 und 7,4 Millionen Euro für das Jahr 2022 gaben den Fraktionen Spielraum, eigene politische Ansätze in dem Zahlenwerk unterzubringen, ohne dass die Fehlbedarfe gleich aus dem Ruder gelaufen wären.

Positive Reaktionen gab es im Vorfeld der Haushaltsberatung und -beschlussfassung am Wochenende in einer RHEINPFALZ-Umfrage seitens der Fraktionen von CDU, Grünen, FWG, SPD und Linken. Ablehnende Positionen zum Haushalt nahmen dagegen die Fraktionen von AfD und FDP ein.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Littig erklärte, dass der von Oberbürgermeister Weichel vorgelegte Haushaltsentwurf zunächst deutlich hinter den Erwartungen seiner Fraktion zurück geblieben sei. Gerade im Bereich der für Kaiserslautern wichtigen Straßen- und Gebäudeinfrastruktur seien viel zu wenig Mittel eingestellt worden. In den Haushaltsberatungen sei es der CDU-Fraktion jedoch gelungen, hier deutlich nachzubessern.

Des Weiteren habe der Haushaltsentwurf erhebliche Abstriche bei der Lebensqualität der Bürger vorgesehen. So sollte die Eisbahn dauerhaft aufgegeben, die Sportfördermittel sollten gekürzt, und bei der Unterhaltung von Spielplätzen sollte gespart werden, so der CDU-Fraktionsvorsitzende. Mit ihren Anträgen und den darin eingeforderten Mitteln habe die CDU-Fraktion dies erfolgreich verhindert.

Als besonders wichtig stellte Littig auch die Tatsache heraus, dass man im Finanzhaushalt zwei Millionen Euro zur Sanierung eines Wohnblocks am Asternweg eingestellt habe. Menschenwürdiges Wohnen müsse auch in einer hoch verschuldeten Stadt wie Kaiserslautern selbstverständlich werden.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lea Siegfried, bezeichnete den Doppelhaushalt 2021/2022 als gut gelungen. Die Verwaltung habe sich große Mühe gegeben, realistisch zu planen und damit den Spielraum für gestaltende politische Schwerpunktsetzung erweitert. In Anbetracht der großen Herausforderungen, vor denen die Stadt stehe, sei dies auch notwendig.

Es sei den Grünen gelungen, die finanziellen Rahmenbedingungen für eine große Investitionsinitiative in die Fahrradinfrastruktur der Stadt zu schaffen. Durch Haushaltsposten für strategischen Flächenankauf und Klimaanpassungsmaßnahmen habe man die Stadt handlungsfähig beim Thema Stadtgestaltung gemacht.

Der FWG-Fraktionsvorsitzende Franz Rheinheimer würdigte die von Oberbürgermeister Weichel vorgenommene Budgetzuteilung an die städtischen Referate, mit dem Ziel, die Fehlbeträge zu senken und damit der Aufsichtsbehörde ADD entgegenzukommen. Es sei ein Novum gewesen, das Potenzial für Nachfolger Weichels im Amt darstelle. Bei den Investitionen im Baubereich und bei den Personalkosten seien die Ansätze in den vergangenen Jahren um mehrere Millionen Euro zu hoch gewesen. Deshalb sei es auch möglich gewesen, die im Nachtragshaushalt 2020 genehmigten 83 zusätzlichen Stellen in der Verwaltung ohne eine Erhöhung des Personaletats umzusetzen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Rahm hob hervor, dass, gemessen an der Vergangenheit, die Fehlbeträge im Doppelhaushalt 2021/2022 fast schon als gering zu bezeichnen seien. Die SPD-Fraktion habe die ihr wichtigen Mittel darin verankern können. Sie hätte gern auch den unterbesetzten Bereich Gesundheit in der Stadtverwaltung personell verstärkt und die freiwilligen Leistungen im Hinblick auf die städtische Eisbahn konstruktiver, lösungsorientierter und nachhaltiger verändert, dies sei aber an den Gegenstimmen der Koalition von CDU, Grünen und FWG gescheitert.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Stefan Glander, zeigte sich erfreut darüber, dass der Doppelhaushalt 2021/2022 trotz Corona kein Sparhaushalt geworden sei. Die verausgabten Mittel der vergangenen Jahre würden weiterhin zur Verfügung gestellt, und bei einigen wichtigen Positionen seien die Ansätze sogar erhöht worden. Mit der Förderung der freien Kulturszene in Kaiserslautern sei sogar ein Budget hinzugefügt worden, dass es bisher im Haushalt der Stadt nicht gegeben habe.

Die FDP-Fraktionsvorsitzende Brigitta Röthig-Wentz kritisierte, dass die Aufsichtsbehörde ADD vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Ausfällen bei der Gewerbesteuer auf einen ausgeglichenen Haushalt beharre. Sie prognostizierte, dass der Doppelhaushalt 2021/2022 in seiner jetzigen Form keinen Bestand haben werde. Weitere Einsparungen würden gefordert werden. Im schlimmsten Fall drohten Steuererhöhungen.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Dirk Bisanz betonte, aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen hätte der Doppelhaushalt 2021/2022 allenfalls ein Sparhaushalt werden müssen, der sich auf das absolut Notwendige sowie auf das strategisch Sinnvolle hätte beschränken müssen. Die Alternative für Deutschland lehne ungedeckte Haushaltswünsche ab.

Werden Stellen im Politessendienst gestrichen?

Vertagt in den Stadtrat wurde im Haupt- und Finanzausschuss die Entscheidung über einen Antrag der CDU-Fraktion, als Folge zurückgehender Einnahmen aus Bußgeldern zehn Teilzeitstellen im Politessendienst im Haushalt als künftig wegfallend zu deklarieren. Die Verwaltung legt dazu am Montag ein Prüfergebnis vor. Sie plädiert darin gegen die sogenannten kw-Vermerke. Bei einem Abbau der Stellen könnte die aktuelle Mindestbesetzung pro Schicht nicht dauerhaft eingehalten werden.

Der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Patrick Schäfer plädierte am Wochenende dafür, den Antrag abzulehnen. Hauptzweck des Politessendienstes sei nicht die reine Einnahmeerzielung. Neben der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten unterstütze der Politessendienst den kommunalen Vollzugsdienst, zum Beispiel bei Evakuierungen oder im Einsatz in Corona-Testzentren. Er sorge auch für ein sauberes und sicheres Stadtbild, indem er auf Gefahrensituationen und Verunreinigungen hinweise.