Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montag Gelder für die Unterbringung und die Betreuung von Menschen bereitgestellt, die wegen des russischen Angriffskrieges aus der Ukraine geflüchtet sind und in Kaiserslautern aufgenommen und versorgt werden. 200.000 Euro werden für den Aufbau und die laufenden Kosten von Notunterkünften bereitgestellt und fließen in den Betrieb der Burgherrenhalle (Hohenecken). Dort wird der Betrag unter anderem für die Beschaffung von Ausstattung und Mobiliar, den Sicherheitsdienst und Verdienstausfälle von ehrenamtlichen Helfern der Schnelleinsatzgruppe (SEG) genutzt. Manfred Schulz (CDU) wollte wissen, ob die Ausgaben, die als Folge der Ukrainekrise den städtischen Haushalt belasten, dokumentiert werden und ob Gespräche mit dem Land in puncto Kostenübernahme laufen. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD): „Ja, wir buchen alle Ausgaben getrennt und erste Gespräche sind geführt. Allerdings bleiben mit Übernahme-Zusagen noch alle in Deckung.“ Der Rat stimmte mit großer Mehrheit zu. Ebenso der Bereitstellung von einer Million Euro für die Betreuung der Geflüchteten und für verschiedene Sachmittel in den Notunterkünften. Weichel bereitete den Rat auf weitere Ausgaben deswegen vor: „Bei der Million wird es voraussichtlich nicht bleiben, aber ich kann es nicht ändern.“